Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области

10:35, 07 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак представил нового главного федерального инспектора по региону. Об этом с заседания областной администрации 7 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что на эту должность 27 февраля был назначен Андрей Калинин.

Андрей Турчак выразил уверенность, что у нового федерального инспектора «не уйдёт много времени на вхождение в должность». Глава региона напомнил, что Андрей Калинин перешёл на работу в Псковскую область с такой же должности в Мурманской области.

Губернатор также заметил, что с предстоящей работой, так же как и с регионом, Андрей Калинин знаком, поскольку работал в прокуратуре Гдовского района и возглавлял Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области. «От лица администрации региона и коллег хочу поздравить с возвращением в родную гавань», - сказал Андрей Турчак.

«Весь мой опыт, знания и усердие будут направлены на благо жителей региона», - заверил Андрей Калинин.

Напомним, что Андрей Калинин являлся главным федеральным инспектором по Мурманской области с мая 2016 года. С 2009 года по 2014 год он возглавлял следственное управление по Псковской области Следственного комитета РФ. 23 июня 2014 года назначен заместителем прокурора Гдовского района, позже возглавил районную прокуратуру.

Пост Главного федерального инспектора по Псковской области стал вакантным в октябре 2016 года, после того, как занимавший его с июля 2015 года Алексей Устинов перешел на работу в управление по вопросам государственной службы и кадров администрации президента РФ.

Предшественник Алексея Устинова, Салават Гумеров, покинул этот пост по собственному желанию.