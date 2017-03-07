Псковскую авиакомпанию требуют признать банкротом

10:32, 07 марта 2017, ПАИ

Нижегородское ООО «КАС ЭЙР» 3 марта обратилось в Арбитражный суб Псковской области с требованием признать банкротом ОАО «Псковавиа». Об этом Псковскому агентству информации стало известно из материалов, опубликованных на сайте суда.

Заявление было принято к производству. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора назначено на 13 апреля.

Напомним, авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова Кресты, выполняет регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки, используя воздушные суда Ан-24, Ан-26, и вертолет Robinson R-44.

Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.