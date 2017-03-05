Юбилейная выставка работ художницы Тамары Проненко открывается в Пскове

11:48, 07 марта 2017, ПАИ

9 марта в 17:00 в музыкально-художественном салоне Детской школы искусств Пскова (улица Олега Кошевого, 8) откроется юбилейная выставка творческих работ преподавателя Детской школы искусств Тамары Проненко «Созерцание». Экспозиция продлится до 16 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На выставке представлены работы зимней тематики в технике масляной живописи, а так же графика в технике монотипии - сказочные образы, созданные воображением художницы и воплощенные в жизнь.

По словам Тамары Проненко, «юбилейная выставка – это подведение итогов и возможность автора увидеть свои работы глазами зрителя, радость встречи с друзьями, разговор о волнующих моментах в творчестве».