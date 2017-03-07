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Политика

Выборы президента России могут пройти в день присоединения Крыма

Выборы президента России в 2018 году предлагается провести 18 марта — после дня подписания указа о признании Россией республики Крым, сообщает «Интерфакс».

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день. «Это — воскресенье, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот он совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал спикер Госдумы.

По закону «О выборах президента РФ» первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года.

Напомним, в  2014 году в Крыму прошёл референдум, большинство участников которого проголосовали за независимость. 17 марта 2014 года президент РФ подписал указ о признании независимости Крыма, что послужило юридическим основанием для удовлетворения просьбы властей полуострова о включении его в состав России. Договор о вхождении Крыма в РФ был подписан 18 марта.

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