Подарки к празднику вместе с картой «МегаФон MasterCard»

11:10, 07 марта 2017, ПАИ

Накануне праздников многие компании проводят акции, снижая цены на популярные товары. Есть такие и у «МегаФона», однако сейчас речь не о них: купить на выгодных условиях что-нибудь себе и близким абоненты оператора могут не только перед 8 Марта, а круглый год. Если будут расплачиваться с помощью банковской карты «МегаФон MasterCard».

Покупать подарки для дорогих вашему сердцу представителей прекрасного пола можно с ощутимой выгодой. В магазинах, участвующих в партнерской программе, за использование карты абонент «МегаФона» получает часть потраченных средств обратно на счет. Так называемый кэшбек составляет от 5 до 15% – в зависимости от того, у кого из партнеров оператора вы совершаете покупку. К примеру, в салонах самого «МегаФона» скидка на мобильные устройства или аксессуары может достичь 15%. В общем, иметь банковскую карту «МегаФона» выгодно – тем более что для абонентов любого тарифного плана из линейки «Все включено» она оформляется бесплатно.

У этой карты, эмитированной банком «Раунд», есть много преимуществ. В числе главных – возможность переводить деньги другим абонентам «МегаФона» без комиссии в любую точку страны, получать проценты на остаток по счету, бесплатное обслуживание и, конечно, право свободно распоряжаться «мобильными» средствами. Если прежде деньги «на телефоне» можно было использовать только на оплату телеком-услуг, то с банковской картой они позволят расплачиваться в магазинах, кафе, гостиницах, на автозаправках – словом, всюду, где действует платежная система MasterCard (а она обладает самой широкой сетью приема).

Что же нужно для этого сделать? Самую малость: прийти в фирменный салон «МегаФона» со своим паспортом. Несколько минут – и карта у вас в руках. Пополнение счета также не составит труда: счет у телефона и карты единый, поэтому вам нужно просто пополнить баланс любым привычным способом – через интернет, платежный терминал, банкомат любого банка и т.д. После этого у вас в руках окажется удобный «платежный инструмент», который в некоторых случаях еще и будет приносить деньги – в виде процентов или кэшбека.