Николай Цветков обсудил поправки в избирательное законодательство с членами фракции «Справедливой России» в Псковском облсобрании

13:02, 07 марта 2017, ПАИ

В Избирательной комиссии Псковской области прошла встреча её председателя Николая Цветкова с членами фракции регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании Олегом Брячаком, Натальей Тудаковой и членом избиркома с правом решающего голоса от партии Ильей Можаевым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комиссии, обсуждалась организация предстоящего единого дня голосования в 2017 году.

Напомним, единый день голосования намечен на 10 сентября, в регионе пройдут муниципальные выборы, в том числе будут избираться семь глав районов.

«Встреча была очень результативной, партия пришла на встречу уже с конкретными предложениями по изменению регионального избирательного законодательства, а также представила предложения по изменению отдельных положений федерального избирательного закона», - рассказал Николай Цветков.

Он отметил заинтересованность справедливороссов в подготовке к сентябрьским выборам 2017 года. «Мы обсудили вопросы, связанные с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней в Пскове, как по итогам их применения на прошедших выборах, так и по перспективе их применения в этом году. Обсудили размещение камер видеонаблюдения на отдельных избирательных участках в Пскове на выборах в органы местного самоуправления и о готовности границ одномандатных избирательных округов по выборам депутатов в Псковскую городскую Думу», - уточнил глава избиркома.

Депутат областного Собрания Наталья Тудакова отметила, что такие встречи, «безусловно, очень важны». «Мы подробно говорили о предстоящих выборах депутатов в псковскую городскую Думу. Нам разъяснили, как будет проходить видеонаблюдение и использоваться КОИБЫ, рассказали о новшестве, связанном с применением в итоговых протоколах QR-кодов. Дана полная информация по календарному плану предстоящей кампании», - отметила она.

Депутат также рассказала, что на встрече обсудили вопросы изменения Избирательного кодекса Псковской области, предложенные партией инициативы по изменению инструкции избирательных комиссий в части подачи сведений о доходах кандидатов, возможного изменения избирательного федерального законодательства и возможность обращения в ЦИК России для рассмотрения предложений от фракции.

Николай Цветков напомнил, что у региональной партии есть положительный опыт по внесению поправок в избирательное законодательство, которые были поддержаны депутатами областного Собрания.

«Мы будем инициировать поправки в федеральное избирательное законодательство, они больше технические, связанные с нашей ежедневной работой. Они поддержаны Избирательной комиссией Псковской области, которая окажет нам содействие в оформлении соответствующих документов. Затем партия выйдет с ними в областное Собрание. Надеюсь, коллеги - депутаты нас тоже поддержат», - подчеркнула Наталья Тудакова.

Добавим, что председатель избиркома Николай Цветков продолжит серию встреч с лидерами региональных парламентских политических партий, чтобы обсудить взаимодействие при подготовке единого дня голосования 10 сентября 2017 года и для сбора предложений по изменению избирательного законодательства. Ранее глава избиркома встретился с представителями партийных фракций КПРФ и «Единой России».