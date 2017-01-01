Пресс-служба «Псковавиа»: За свои долги компания отвечает

11:08, 07 марта 2017, ПАИ

«У авиакомпании существуют коммерческие отношения с различными подрядчиками и поставщиками. Возникающие в их рамках проблемы решаются в соответствии с законодательством. Любой субъект имеет право действовать исходя из своих интересов, в том числе подавать иски в суд», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации пресс-секретарь ОАО «Псковавиа» Игорь Гуревич, комментируя иск о признании авиакомпании банкротом, поданный ООО «КАС ЭЙР».

При этом он пояснил, что ситуация связана со «спецификой отношений», сложившихся у «Псковавиа» с конкретным контрагентом. «Финансовое положение компании в настоящее время стабильно, за свои долги она отвечает», - подчеркнул Игорь Гуревич.

Напомним, нижегородское ООО «КАС ЭЙР» 3 марта обратилось в Арбитражный суб Псковской области с требованием признать банкротом ОАО «Псковавиа». Заявление было принято к производству. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления кредитора назначено на 13 апреля.

Авиакомпания «Псковавиа» является главным оператором аэропорта Пскова Кресты, выполняет регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки, используя воздушные суда Ан-24, Ан-26, и вертолет Robinson R-44.

Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.