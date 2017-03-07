1 млрд 698 млн рублей взыскали в бюджеты всех уровней псковские приставы в 2016 году

11:29, 07 марта 2017, ПАИ

1 млрд 698 млн рублей по иполнительным производствам взыскали в бюджеты всех уровней судебные приставы за 2016 год, при этом поступления в казну Псковской области по сравнению с 2015 годом выросли на 41%. Такие данные озвучил руководитель Управления судебных приставов области, главный судебный пристав Сергей Колесников на заседании администрации региона, сегодня, 7 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников также сообщил, что всего в прошлом году на исполнении находились 370 тыс. исполнительных производств, окончены были 191 тысяча документов.

По словам руководителя псковского Управления судебных приставов, в 2016 году было 15 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за границу, в итоге удалось взыскать более 56 млн рублей. Он назвал такое ограничение эффективной мерой для приграничного региона.

Также в результате применения меры, ограничивающей действие водительских удостоверений, в Псковской области в 2016 году должники оплатили более 10 млн рублей.

Сергей Колесников добавил, что более 79 млн рублей удалось взыскать по делам об уплате алиментов, что на 30% больше, чем годом ранее.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отметил, что его радует такая положительная динамика по всем направлениям работы приставов.

При этом глава региона обратил внимание на техническое укрепление мировых судов области, назвав этот вопрос «безусловно важным». Он сообщил, что средства на эти цели в бюджете заложены, и предложил вернуться к данному вопросу по итогам исполнения бюджета за первое полугодие. Андрей Турчак подчеркнул, что работу по укреплению технической базы мировых судов нужно выполнить за три года и уточнил, сколько на это потребуется средств. Ему назвали сумму в 2 млн рублей, которые необходимы на систему видеонаблюдения судов. Губернатор предложил закрыть этот вопрос по Пскову и Великим Лукам.