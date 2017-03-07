Власти Псковской области хотят повысить собираемость платежей за ЖКУ до 90%

11:25, 07 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о необходимости поднять собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионе до 90% с нынешних 65-70%. Об этом с заседания областной администрации, которое проходит сегодня, 7 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этой связи глава региона обратился к главному судебному приставу региона Сергею Колесникову с вопросом о том, какие меры может принять его ведомство к задолжавшим за ЖКУ в Псковской области, но покинувшим регион.

Сергей Колесников ответил, что ряд инициатив у него есть и предложил провести встречу с представителями предприятий ЖКХ, администрации области, чтобы обсудить стратегию работы.

Губернатор поручил своему заместителю Александру Кузнецову организовать такое совещание.

«Нужно внедрять в массы культуру платежей», - заключил Андрей Турчак.