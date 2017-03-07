0
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
15:13
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
13:11
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
12:30
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
12:27
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
11:54
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
11:21
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
Еще новости
Общество

Власти Псковской области хотят повысить собираемость платежей за ЖКУ до 90%

Губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о необходимости поднять собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в регионе до 90% с нынешних 65-70%. Об этом с заседания областной администрации, которое проходит сегодня, 7 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В этой связи глава региона обратился к главному судебному приставу региона Сергею Колесникову с вопросом о том, какие меры может принять его ведомство к задолжавшим за ЖКУ в Псковской области, но покинувшим регион. 

Сергей Колесников ответил, что ряд инициатив у него есть и предложил провести встречу с представителями предприятий ЖКХ, администрации области, чтобы обсудить стратегию работы.

Губернатор поручил своему заместителю Александру Кузнецову организовать такое совещание.

«Нужно  внедрять в массы культуру платежей», - заключил Андрей Турчак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 1
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
07 марта 2017
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное 5
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
07 марта 2017
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
07 марта 2017
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома 15
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
07 марта 2017
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте
06 марта 2017
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

Идет загрузка...