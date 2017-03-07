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Общество

Сотрудники псковского ФСИН вошли в состав судейской коллегии в MFC Military Fighting CHAMPIOSHIP

Судейская бригада из числа сотрудников ОСН «Зубр» приняла участие в соревнованиях по ориенталу среди силовых структур MFC Military Fighting CHAMPIOSHIP. Мероприятие прошло в Пскове в рамках III Открытых игр Боевых искусств Псковской области, посвященных памяти героев 6-ой роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Главной задачей судейской коллегии, обслуживающей турнир, было обеспечение проведения мероприятия в полном соответствии с Правилами и Положениями. Программа соревнований включала 6 поединков в разных весовых категориях.

Бригаду рефери ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области представляли сотрудники, профессионально занимающимися единоборствами. Среди них кандидаты в мастера спорта по кикбоксингу Сергей Новиков и Александр Трахов, обладатель титула Мастера спорта международного класса по кикбоксингу Владислав Финогенов. Кроме этого, под руководством Владислава прошло предшествующее соревнованиям контрольное взвешивание бойцов.

«Успешное проведение турнира в значительной мере зависит от четкого распределения функций с учетом опыта и квалификации судей. Постараемся выполнить возложенные на нас обязанности честно и беспристрастно», - отметили представители судейской коллегии перед началом соревнований.

Спортивный фестиваль проводится на базе ВДВ и объединяет соревнования по каратэ, самбо, дзюдо, кикбоксингу и других единоборств. В этом году, по словам организаторов, в мероприятиях приняли участие порядка 1000 спортсменов.

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