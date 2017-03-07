Псковская область получит 341 млн рублей на завершение расселения аварийного жилья
Псковская область ожидает поступление 341,6 млн рублей на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» в 2017 году. Именно такая сумма необходима для завершения мероприятий программы в полном объеме, сообщил на заседании администрации Псковской области 7 марта заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.
По его словам, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласовывает с Минстроем и Минфином выделение дополнительной финансовой поддержки для региона в срок до 1 сентября 2017 года.
Александр Кузнецов пояснил, что расселение носит компенсационный характер, поэтому согласно нормам федерального законодательства гражданам должно предоставляться столько же квадратных метров, сколько у них было до этого. Однако аварийный фонд в большинстве случаев - это старые дома, бараки, общежития, имеющие небольшую площадь. А переселяют граждан в жилые помещения, построенные по современным нормам. Соответственно, перед муниципальными образованиями встает проблема оплаты дополнительных метров, и в итоге финансирование программы не менее чем на 60-70% осуществляется за счет средств региональных и местных бюджетов.
Отметим, что участниками областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются 12 муниципальных образований области. Всего в рамках реализации программы в срок до 1 сентября 2017 года в Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома, в которых на площади более 59 тыс. кв. метров проживают 4 тысячи человек. На эти цели планируется потратить 1,97 млрд рублей.
Сумма затраченных средств на реализацию мероприятий программы уже составила 1,27 млрд рублей. По состоянию на 1 марта в благоустроенные жилые помещения переселены 2,55 тысячи человек из более чем тысячи аварийных помещений, что составляет 63,7% от программы.
В этом году в области завершается реализация III и IV этапов программы. Участниками III этапа Программы являются 11 муниципальных образований области: Великие Луки, Новосокольники, Плюсский район, Локнянский район, Новоржевский район, Себежский район, Великолукский район, Островский район, Порховский район, Печорский район. Объем финансирования III этапа составляет 525,1 млн рублей. В рамках III этапа необходимо расселить 944 человека, проживающих в 410 аварийных жилых помещениях.
Участниками IV этапа программы являются 7 муниципальных образований области: Псков, Великие Луки, Новосокольники, Великолукский район, Островский район, Порховский район, Печорский район. Плановый объем финансирования IV этапа составляет 525,4 млн рублей. В рамках IV этапа планируется расселить 1 192 человека, проживающих в 483 аварийных жилых помещениях.
Для завершения мероприятий ведется строительство многоквартирных домов на территории Новосокольников, в деревне Дубрава Великолукского района, в Великих Луках. В Печорском районе планируется строительство четырех многоквартирных домов.
В 2017 году расселение 20 аварийных домов, расположенных в Пскове, планируется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества». Соглашение предусматривает передачу муниципальному образованию 98 квартир, что позволит исполнить одно из основных условий программы: в срок до 1 сентября расселить 3 112,2 кв. м аварийной площади, на которой проживает 239 человек.
На сегодня на территории Псковской области выявлено более 35 тыс. кв. метров вновь выявленного аварийного жилья, для расселения которого потребуется более 1,5 млрд рублей. При этом вновь выявленные аварийные дома не могут быть участниками уже действующей программы переселения при софинансировании за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также не могут быть включены в программу капитального ремонта с участием взносов граждан.