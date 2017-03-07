Псковская область получит 341 млн рублей на завершение расселения аварийного жилья

11:41, 07 марта 2017, ПАИ

Псковская область ожидает поступление 341,6 млн рублей на реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» в 2017 году. Именно такая сумма необходима для завершения мероприятий программы в полном объеме, сообщил на заседании администрации Псковской области 7 марта заместитель губернатора региона Александр Кузнецов.

По его словам, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласовывает с Минстроем и Минфином выделение дополнительной финансовой поддержки для региона в срок до 1 сентября 2017 года.

Александр Кузнецов пояснил, что расселение носит компенсационный характер, поэтому согласно нормам федерального законодательства гражданам должно предоставляться столько же квадратных метров, сколько у них было до этого. Однако аварийный фонд в большинстве случаев - это старые дома, бараки, общежития, имеющие небольшую площадь. А переселяют граждан в жилые помещения, построенные по современным нормам. Соответственно, перед муниципальными образованиями встает проблема оплаты дополнительных метров, и в итоге финансирование программы не менее чем на 60-70% осуществляется за счет средств региональных и местных бюджетов.

Отметим, что участниками областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются 12 муниципальных образований области. Всего в рамках реализации программы в срок до 1 сентября 2017 года в Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома, в которых на площади более 59 тыс. кв. метров проживают 4 тысячи человек. На эти цели планируется потратить 1,97 млрд рублей.

Сумма затраченных средств на реализацию мероприятий программы уже составила 1,27 млрд рублей. По состоянию на 1 марта в благоустроенные жилые помещения переселены 2,55 тысячи человек из более чем тысячи аварийных помещений, что составляет 63,7% от программы.