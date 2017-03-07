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Экономика

Расселить аварийные дома в Пскове позволит инвестиционный проект

Расселение аварийных домов в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» в Пскове состоится благодаря инвестиционному проекту. Об этом на заседании администрации Псковской области 7 марта сообщил губернатор региона Андрей Турчак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Расселение 20 аварийных домов планируется в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Псковской области и ООО «Псковская инвестиционная компания - фонд имущества». Соглашение предусматривает передачу муниципальному образованию 98 квартир, что позволит исполнить одно из основных условий программы: в срок до 1 сентября расселить 3 112,2 кв. м аварийной площади, на которой проживает 239 человек.

Андрей Турчак выразил надежду, что соглашение станет «флагманом» программы по переселению и позволит решить задачу по обеспечению комфортного проживания граждан.

Руководитель компании-инвестора Ян Лузин уточнил, что все комитеты и службы администрации области дали свои замечания и предложения к соглашению. «В существующем инвестиционном проекте учтены все пожелания», - подчеркнул Ян Лузин и выразил готовность подписать документ.

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