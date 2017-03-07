До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома

11:54, 07 марта 2017, ПАИ

На заседании администрации Псковской области 7 марта глава региона Андрей Турчак поднял вопрос о судьбе расселённых аварийных домов, часть из которых является памятниками истории и архитектуры.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, заместитель губернатора Александр Кузнецов сообщил, что домов-памятников действительно много, дома находятся в разных видах собственности. Он выразил готовность подготовить отчёт по расселенным домам.

Вице-губернатор добавил, что в некоторых районах власти сносят расселённые дома и находят средства, чтобы, например, организовать на их месте детские площадки. Что же касается домов-памятников, то их заколачивают. «В них понятно, кто проживает потом, эти дома горят», - сказал Александр Кузнецов.

Ситуацию в Пскове Андрей Турчак попросил прокомментировать главу администрации города Игоря Калашникова. «Из 20 домов, которые будем переселять, только один является памятником, остальные будут снесены», - заверил градоначальник. Он отметил, что ранее в рамках программы ранее были расселены шесть ветхих домов, которые сейчас сносятся. Игорь Калашников пообещал, что до 1 октября расселённые ветхие дома будут ликвидированы.