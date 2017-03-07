14 марта состоится закладка позолоченной капсулы в фундамент храма Царственных мучеников в Дно

14:07, 07 марта 2017, ПАИ

14 марта в городе Дно состоится торжественная закладка капсулы в фундамент будущего храма Царственных мучеников. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Диана Деева.

«Это церковный обряд, капсула будет заложена в нулевой цикл фундамента. Она позолоченная. В ней - вся информация, в частности кто выделил средства на строительство, главный строитель и так далее», - рассказала она.

Ожидается, что церемонию проведёт митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Диана Деева также добавила, что первую службу в новом храме предполагается провести 1 июня 2018 года.

Напомним, что Храм Царственных мучеников будет возведен у железнодорожной станции города Дно к 100-летию кровавой расправы над членами царской семьи. Идея строительства храма на месте, где поезд с последним монархом Российской империи был перенаправлен в Псков, на вокзале которого он отрёкся от престола, принадлежит митрополиту Евсевию.