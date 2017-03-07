0
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
15:13
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
13:11
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
12:30
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
12:27
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
11:54
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
11:21
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
Еще новости
Общество

14 марта состоится закладка позолоченной капсулы в фундамент храма Царственных мучеников в Дно

14 марта в городе Дно состоится торжественная закладка капсулы в фундамент будущего храма Царственных мучеников. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор мероприятия Диана Деева.

«Это церковный обряд, капсула будет заложена в нулевой цикл фундамента. Она позолоченная. В ней - вся информация, в частности кто выделил средства на строительство, главный строитель и так далее», - рассказала она.

Ожидается, что церемонию проведёт митрополит Псковский и Порховский Евсевий.

Диана Деева также добавила, что первую службу в новом храме предполагается провести 1 июня 2018 года.

Напомним, что Храм Царственных мучеников будет возведен у железнодорожной станции города Дно к 100-летию кровавой расправы над членами царской семьи. Идея строительства храма на месте, где поезд с последним монархом Российской империи был перенаправлен в Псков, на вокзале которого он отрёкся от престола, принадлежит митрополиту Евсевию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 1
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
07 марта 2017
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное 5
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
07 марта 2017
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
07 марта 2017
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома 15
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
07 марта 2017
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте
06 марта 2017
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

Идет загрузка...