10 марта в областной администрации обсудят ситуацию, сложившуюся с качеством дорог в Пскове

12:12, 07 марта 2017, ПАИ

10 марта в областной администрации обсудят ситуацию, сложившуюся с качеством дорог в Пскове. Об этом на заседании администрации Псковской области 7 марта сообщил губернатор Андрей Турчак, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона предложил провести совещание в открытом формате, пригласить СМИ, чтобы максимально оперативно довести до псковичей план по летнему ремонту дорог в городе. Он признал, что дороги в некоторых местах пришли в ненормативное состояние. При этом напомнил, что пик дорожных работ пришёлся на 2010-2011 годы. По его словам, через неделю подобное совещание планируется провести по дорожной ситуации в Великих Луках.

На заседании 7 марта также было принято постановление «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти и организаций при формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения».

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков пояснил, что основная цель такого сайта - получение обратной связи, проведение мониторинга и реагирование. «Вы выходите из здания на Некрасова. Какой вам нужен мониторинг, пойдите и посмотрите!» - рекомендовал губернатор.

Отметим, что положение постановления устанавливает порядок представления Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений о принятых мерах, направленных на повышение качества и безопасности дорожного движения. Сведения будут касаться ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Информацию об этом в интернете будут размещать участники дорожного движения и иные заинтересованные лица.

Уполномоченным на представление сведений в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сведений является Государственный комитет Псковской области по транспорту.