Изборский музей-заповедник получит право управлять Мальской долиной

12:09, 07 марта 2017, ПАИ

За Государственным музеем-заповедником «Изборск» закрепят функцию по управлению памятником природы «Изборско-Мальская долина», включая надзорную. При этом контролировать исполнение заповедником новых функций будет Государственной комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Соответствующий проект постановления был одобрен на заседании администрации региона 7 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В документе отмечается, что наделение заповедника полномочиями по управлению памятником природы, в том числе контрольно-надзорными функциями, будет способствовать более эффективному его сохранению, позволит инспекторам музея выявлять и пресекать нарушения с составлением протоколов об административном правонарушении непосредственно на месте.