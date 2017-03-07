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Общество

Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»

Решением президентского Совета Международной шахматной Федерации, возглавляемого президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым, председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову, являющемуся спортивным судьей всероссийской категории, присвоено международное звание спортивного судьи по шахматам — «Арбитр ФИДЕ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации шахмат Псковской области.

За 12 лет работы в активе шахматного арбитра Дмитрий Шахов обслужил в должностях главного судьи или его заместителя и главного секретаря соревнований более 80 официальных всероссийских, межрегиональных, областных и муниципальных турниров, в том числе более 50 с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ.

В Псковской области такое международное звание спортивному судье по шахматам присвоено впервые. «Это стало возможным благодаря планомерной и системной работе, которая с 2005 года организовала Судейская коллегия Федерации шахмат Псковской области, по подготовке спортивных судей по виду спорта «шахматы», - отметили в Федерации.

За эти годы в Псковской области подготовлены свыше 30 шахматных арбитров (ранее до 2004 года было всего 5 шахматных арбитров), двоим из которых впервые присвоена всероссийская категория. 16 судей имеют лицензии Международной федерации шахмат и вправе обслуживать турниры с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ.

Активную помощь областной Федерации шахмат в подготовке шахматных судей в этот период времени оказывали международные арбитры Михаил Крюков, Анатолий Кошель, Вячеслав Иванов и заместитель исполнительного директора РШФ Александр Ткачёв, который в 2016 году за большой личный вклад в подготовку псковских шахматных судей награждён Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Сегодня в Псковской области по итогам аттестации, проведенной Судейско-квалификационной комиссии ФШПО под руководством Андрея Лилейкина, допущены для обслуживания официальных соревнований по шахматам четверо спортивных судей — обладателей первой категории, семеро – второй и восемь – третьей.

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