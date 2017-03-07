Госдума обязала снабжать национальные фильмы субтитрами

13:52, 07 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 7 марта, Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об обязательном введении субтитров для национальных фильмов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Законом устанавливается обязательность субтитрирования (дублирование для зрителей с нарушением слуха звуковой дорожки кинофильма или телепередачи) и тифлокомментирования (лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений) полнометражных национальных фильмов.

Это касается и художественных, и анимационных фильмов, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке (за счет средств, полученных в рамках такой поддержки).

Также закон вводит обязанность (с 2018 года) демонстраторов фильмов обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных фильмов в соответствии с правилами, утверждаемыми Минкультуры России по согласованию с Минтрудом России.

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.