Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное

12:30, 07 марта 2017, ПАИ

«Собственник имеет право принять такое решение. Основания для этого были. Полагаю, решение правильное», - заявил Александр Гизбрехт, комментируя Псковскому агентству информации свое увольнение с поста гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс». По словам Александра Гизбрехта, о своем увольнении он узнал от корреспондента ПАИ.

Напомним, сегодня, 7 марта, губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона заявил, что принял решение прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом. Поводом для этого стало представление областной прокуратуры, выявившей в деятельности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

В частности было установлено, что Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

Напомним, Александр Гизбрехт был назначен исполняющим обязанности генерального директора Государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» 8 октября 2014 года.