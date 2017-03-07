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Общество

Андрей Турчак дал Яну Лузину неделю на подписание соглашения о строительстве квартир для переселенцев из аварийного жилья

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отвел генеральному директору группы компаний «ЛУГ» Яну Лузину неделю на подписание соглашения о строительстве 100 квартир для граждан, переселенных из аварийного жилья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Заместитель главы региона Александр Кузнецов пояснил, что проект инвестсоглашения одобрила инвестиционная комиссия региона еще в прошлом году, однако поручение губернатора по подписанию документа до сих пор не выполнено. По словам вице-губернатора, подписание затягивает инвестор. При этом к 1 сентября этого года жилье должно быть передано гражданам и зарегистрировано в установленном порядке.

В свою очередь Ян Лузин рассказал, что откладывает подписание инвестсоглашения из-за увеличения социальной нагрузки до 10,5%. Это связано, в частности, с тем, что инвестор рассчитывал предоставить квартиры под расселение по их рыночной стоимости, однако, согласно программе, жилье должно быть приобретено по цене, установленной Министерством строительства и ЖКХ РФ. По этим и ряду других причин общая стоимость инвестпроекта увеличится на 360 млн рублей. И, тем не менее, инвестор выразил готовность участвовать в проекте.

«За этим соглашением стоит очередь из реальных инвесторов-застройщиков. Если через неделю соглашение не будет подписано, мы берем другого инвестора. Строительство многоквартирных домов – это гарантированный сбыт жилья. Сказки про 10,5% - это несерьезно. У нас социальный процент доходит до 11%», - сказал Андрей Турчак.

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