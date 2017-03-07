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Общество

Студентка Великолукского колледжа Анастасия Веденяпина победила в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»

В Пскове состоялось торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который проводился в Псковской области впервые. Студентка Великолукского механико-технологического колледжа Анастасия Веденяпина заняла первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Вторую позицию заняла студентка Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Олеся Алексеева, а студентка Псковского кооперативного техникума Кристина Потолочихина оказалась на третьем месте. Всего, по компетенции «Поварское дело» соревновалось шесть человек из Псковской области. 

Согласно международному стандарту WorldSkills победителя чемпионата определяет особая система CIS, обрабатывающая на протяжении трех дней результаты, вносимые в нее ежедневно каждым экспертом индивидуально за каждое пройденное конкурсантом испытание.

Первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, поздравил всех участников чемпионата, констатировал, что им удалось профессионально, компетентно преодолеть все испытания, всем показать достойные результаты.

Государственное управление образования Псковской области выражает искреннюю признательность всем участникам Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело», а также  всем, кто принял участие в организации Регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

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