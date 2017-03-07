Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Нового гендиректора для ГППО «Псковпассажиравтотранс» выберут на основании конкурсных процедур, сообщил Псковскому агентству информации первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.
Напомним, сегодня, 7 марта, стало известно о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение прекратить трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.
«Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс. Вообще эта должность выбирается по конкурсу. Его будет проводить комитет по имущественным отношениям как основной собственник предприятия. В настоящее время будет решаться вопрос, кто из действующих заместителей будет исполнять обязанности. Затем будут готовиться конкурсные процедуры, и на их основании будет выбираться генеральный директор», - пояснил Игорь Сильченков.