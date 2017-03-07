Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс

13:11, 07 марта 2017, ПАИ

Нового гендиректора для ГППО «Псковпассажиравтотранс» выберут на основании конкурсных процедур, сообщил Псковскому агентству информации первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Напомним, сегодня, 7 марта, стало известно о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение прекратить трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

«Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс. Вообще эта должность выбирается по конкурсу. Его будет проводить комитет по имущественным отношениям как основной собственник предприятия. В настоящее время будет решаться вопрос, кто из действующих заместителей будет исполнять обязанности. Затем будут готовиться конкурсные процедуры, и на их основании будет выбираться генеральный директор», - пояснил Игорь Сильченков.