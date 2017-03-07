0
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
15:13
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
13:11
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
12:30
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
12:27
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
11:54
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
11:21
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
Еще новости
Общество

Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс

Нового гендиректора для ГППО «Псковпассажиравтотранс» выберут на основании конкурсных процедур, сообщил Псковскому агентству информации первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Напомним, сегодня, 7 марта, стало известно о том, что губернатор Андрей Турчак принял решение прекратить трудовые отношения с прежним руководителем  предприятия Александром Гизбрехтом в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

«Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс. Вообще эта должность выбирается по конкурсу. Его будет проводить комитет по имущественным отношениям как основной собственник предприятия. В настоящее время будет решаться вопрос, кто из действующих заместителей будет исполнять обязанности. Затем будут готовиться конкурсные процедуры, и на их основании будет выбираться генеральный директор», - пояснил Игорь Сильченков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 1
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное
07 марта 2017
Александр Гизбрехт о своем увольнении: Основания для этого были, решение правильное 5
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
07 марта 2017
Председателю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову присвоили международное звание «Арбитр ФИДЕ»
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома
07 марта 2017
До 1 октября в Пскове снесут расселённые аварийные дома 15
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
07 марта 2017
Георгий Лупандин: Существующие кадры позволят не оставить «Псковпассажиравторанс» обезглавленным
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте
06 марта 2017
В Пскове полицейские состязались в гиревом спорте

Идет загрузка...