Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении услуг в МФЦ для предпринимателей

18:00, 07 марта 2017, ПАИ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», в частности о предоставлении услуг для предпринимателей. Документ постановления размещен на официальном сайте Правительства РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» создаются многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированные на предоставление дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности (далее – МФЦ для бизнеса).

В настоящее время на всей территории России завершена работа по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Постановлением Правительства от 22 декабря 2012 года №1376 были утверждены Правила организации деятельности МФЦ (далее – Правила). В целях дальнейшего развития сети МФЦ и создания более комфортных условий при получении услуг в МФЦ гражданами и предпринимателями подписанным постановлением в Правила внесены изменения.

Напомним, что в настоящее время в ряде субъектов Федерации уже сложилась практика организации деятельности МФЦ для бизнеса. В 2016 году в 39 регионах реализован пилотный проект по созданию таких центров. В рамках пилотного проекта регионы продемонстрировали возможные модели организации МФЦ для бизнеса. В большинстве случаев МФЦ для бизнеса созданы на базе действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (93%).

На базе МФЦ для бизнеса предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровождение, страхование имущества физических и юридических лиц, приём заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на получение микрозаймов и ряд других.

Внесёнными в Правила изменениями закрепляется положение о создании центров оказания услуг для бизнеса. Такие центры могут создаваться в МФЦ путём создания дополнительных окон обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Корректировка Правил направлена на повышение качества предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъектов предпринимательства, сокращение сроков оказания услуг, снижение коррупционных рисков.