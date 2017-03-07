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Экономика

Создан экспертный совет ОЭЗ «Моглино»

7 марта на заседании администрации Псковской области под председательством губернатора Андрея Турчака был одобрен проект постановления «Об экспертном совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Экспертный совет был создан ввиду передачи части полномочий по управлению ОЭЗ «Моглино» от Министерства экономического развития РФ администрации региона.

Новый орган будет принимать решения о возможности осуществления технической и технологической деятельности, а также о разработке научно-технической продукции, наукоемких товаров и услуг и доведения их до промышленного производства.

Кроме того, экспертный совет будет оценивать бизнес-проекты от потенциальных резидентов «Моглино», а по результатам проверки принимать решение об одобрении проекта, его поддержки и внесении изменений в бизнес-план.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» создана на территории Псковского района Псковской области в июле 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации. ОЭЗ «Моглино» — территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом, который дает резидентам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

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