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Общество

Южный ветер и +6 обещают псковские синоптики 8 марта

8 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -1…+4 граудса, днем: +1…+6.

Атмосферное давление будет выше нормы.
 

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