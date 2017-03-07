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Общество

В Стругокрасненском районе вручили 600-й сертификат на материнский капитал

В канун Международного женского дня сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в Стругокрасненском районе вручили 600-й сертификат на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Стругокрасненского района Александр Волков и начальник Управления ПФР Татьяна Ершова. Обладателями сертификата стали Роман и Вера Самодуровы. В их семье недавно родилась дочь Вероника, а старшая Валерия уже ходит в первый класс.

Александр Волков поздравил родителей с рождением дочери. Он отметил, что по-настоящему счастливой является та семья, где слышится детский смех. «У вас уже есть две дочки, можно подумать и о сыне», - сказал он и пожелал здоровья и счастья, вручил памятный подарок и цветы.

Начальник Управления Пенсионного фонда в Стругокрасненском районе Татьяна Ершова отметила высокую значимость материнского капитала, а также пожелала молодой семье беречь любовь и жить на благо своих детей.

Татьяна Ершова рассказала, когда и на что можно использовать средства материнского капитала, подчеркнула, что с любыми вопросами необходимо обращаться в Пенсионный фонд. Начальник УПФР напомнила родителям о правилах распоряжения средствами материнского капитала.

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