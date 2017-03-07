Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды

15:13, 07 марта 2017, ПАИ

Конкурсанты «Мистер Псков 2017» приняли участие в праздничном мероприятии в ТРК «Акваполис».

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в рамках подготовки к финальному шоу, которое состоится 11 марта в клубе «Nata Inn», конкурсанты представили новую коллекцию спортивной одежды от спонсора - магазина «СпортЛандия», а также приняли участие в выходе с голым торсом.

«Зрители, особенно представительницы прекрасного пола, встречали участников бурными аплодисментами», - отметили организаторы.

Напомним, что конкурс покинул один участник, теперь за звание «Мистер Псков 2017» борются шесть человек.

В настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».