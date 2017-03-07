Госдума одобрила запрет на «необычные» имена в первом чтении

15:26, 07 марта 2017, ПАИ

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий включать в имя цифры, аббревиатуры, ненормативную лексику и указания на ранг, пишут федеральные СМИ.

«Давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь», – сказано в пояснительной записке к законопроекту. Закон защищает право ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы.

В настоящий момент органы ЗАГС не имеют права отказывать в регистрации имени из-за его неблагозвучности, оскорбительности или непроизносимости. В пример приводится конфликт по поводу имени мальчика «БОЧ рВФ 260602» (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). ЗАГС отказался регистрировать имя ребенка, а суд поддержал его сторону.

Законопроект внесла сенатор Валентина Петренко. В пояснительной записке она указала зарегистрированные за последние 20 лет необычные имена, среди которых Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Апрель, Принцесса Даниэлла, Лука-Счастье Саммерсет Оушен.

На заседании Госдумы Валентина Петренко отметила, что БОЧ рВФ 260602 в итоге получил паспорт гражданина мира от некоей некоммерческой организации, зарегистрированной в Вашингтоне. В то же время она признала несовершенство своего предложения и пообещала учесть все претензии ко второму чтению.

Законопроект ранее поддержали в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству.