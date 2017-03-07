Сергей Белов поздравил сотрудниц прокуратуры Псковской области с 8 Марта и пожелал личного счастья
Прокурор Псковской области Сергей Белов поздравил сотрудниц ведомства с Международным женским днем, 8 Марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Выступая перед коллективом, Сергей Белов от имени коллег-мужчин и от себя лично поблагодарил женщин за самоотверженный труд, терпение, успешное решение ответственных задач по защите прав и свобод жителей области, интересов общества и государства.
Он пожелал виновницам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия и личного счастья.