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Общество

Сергей Белов поздравил сотрудниц прокуратуры Псковской области с 8 Марта и пожелал личного счастья

Прокурор Псковской области Сергей Белов поздравил сотрудниц ведомства с Международным женским днем, 8 Марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Выступая перед коллективом, Сергей Белов от имени коллег-мужчин и от себя лично поблагодарил женщин за самоотверженный труд, терпение, успешное решение ответственных задач по защите прав и свобод жителей области, интересов общества и государства.

Он пожелал виновницам торжества крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного равновесия и личного счастья.

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