Суд наказал псковское предприятие «Племрепродуктор «Назия» за оплату штрафа с опозданием

14:42, 07 марта 2017, ПАИ

Мировой суд Псковского района вынес решение о привлечении к административной ответственности псковского ООО «Племрепродуктор «Назия» за несвоевременную оплату штрафа, назначенного за нарушение земельного законодательства. Организация должна уплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Штраф ООО «Племрепродуктор «Назия» был назначен по результатам проверки принадлежащих обществу земель сельскохозяйственного назначения. При осмотре сельхозугодий, находящихся в Палкинском районе, специалисты обнаружили, что на них складируются отходы производства и потребления IV класса опасности (куриный помет).

С места складирования отходов общей площадью 0,72 га были отобраны почвенные пробы и направлены на экспертизу в ФГБУ «Тверская «МВЛ». В отобранных образцах эксперты выявили превышение по показателям индексов бактерий группы кишечной палочки (БГКП) и энтерококков, а также установили загрязнение химически токсичным элементом - мышьяком - в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Почвы с такими показателями уровня загрязнения, согласно санитарным нормам и правилам, относятся к категории «опасная-чрезвычайно опасная».

За это нарушение предприятие было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель), ему назначен административный штраф в размере 400 тыс. рублей. По результатам обжалования в Палкинском районном суде размер штрафа был снижен до 200 тыс. рублей. Однако, несмотря на это, ООО «Племрепродуктор «Назия» в установленный срок его не оплатило.

Управление составило протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и передало дело в мировой суд. Рассмотрев представленные материалы, суд признал ООО «Племрепродуктор «Назия» виновным и назначил наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа.

Принимая во внимание, что юридическое лицо признало свою вину, а также, хоть и с опозданием, но оплатило первоначально назначенный штраф, его размер был снижен до размера не менее половины минимальной величины, то есть 200 тыс. рублей.