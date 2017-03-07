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Общество

Губернатор: «Полетят чьи-то головы», если до конца марта не будет изменений в счетах за ОДН

Губернатор Псковской области Андрей Турчак потребовал, чтобы перерасчет платы за ОДН за январь и февраль все управляющие компании произвели до конца марта. Соответствующее поручение он адресовал и. о. председателя Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Агапову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Что вы сказали на недавнем радиоэфире?» - спросил губернатор и. о. председателя. «Приказ, который был введен 1 января, отменен. Управляющие компании и ресурсные центры должны сделать перерасчет, после чего сумма платы за ОДН должна быть на уровне декабря прошлого года», - ответил Андрей Агапов.

«Должно быть» - это не жестко. Когда и кто будет этим заниматься? Вы что-то брякаете в эфире, а до управляющих компаний не долетает», - заявил Андрей Турчак. И. о. руководителя отметил, что новый приказ вступит в силу 9 марта, и рекомендации по расчету направлены во все муниципальные образования.

«До конца марта это должно быть решено. Не на словах, не в эфирах, а в квитанциях решено. Иначе полетят чьи-то головы. Ваша персональная ответственность. Я вас об этом предупреждал», - завершил обсуждение губернатор.

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