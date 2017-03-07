В Великих Луках начались работы по сносу и разборке ветхих корпусов школы № 6

15:38, 07 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках начались работы по сносу и разборке ветхих корпусов школы № 6 на проспекте Гагарина, 108. На этом месте будет построено новое здание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Как рассказала директор школы № 6 Наталья Любавина, этого события педагоги, родители и учащиеся ждали давно. «Ветхость основного здания 1947 года постройки была установлена еще в 2008 году, с того времени вход туда был воспрещен», – рассказала она.

Сейчас этих руин уже нет. По словам строителей, сносить их было легко: полые стены, полное отсутствие фундамента. Идет разбор пристройки 1973 года постройки. Здесь также полностью изношены все системы – водоснабжения, отопления, электричества, практически нет фундамента. Расположенный на территории школы четвертый корпус, где находится отделение для дошкольников, был капитально отремонтирован в 2015 году, поэтому его строительные работы не коснутся – для этого вокруг здания поставлено ограждение, а чтобы ремонт не пострадал, налажено отопление корпуса.

Дошкольные группы сейчас посещают школы № 2, № 12, № 13, № 16 и Дом творчества, где, как отметила Наталья Любавина, для них созданы все условия. Начальная школа, это 14 классов общей численностью в 310 человек, разместилась в политехническом колледже, который любезно предоставил для детей второй и третий этажи здания, таким образом, все школьники посещают образовательное учреждение в первую смену. 5-11 классы переведены в первый корпус школы № 6, расположенный на проспекте Гагарина, 128.

Новое здание, как рассказала директор школы, будет возведено по проекту, успешно опробованному в Курске. В нем планируется не только бассейн на первом этаже, но и три спортивных зала, лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, помещения для кружковой работы. «Мы очень этому рады и строим большие планы, как будем еще лучше учить наших детей», – поделилась Наталья Михайловна. Радует ее и тот факт, что вместимость новой школы будет гораздо больше – 792 ученика вместо 350, ведь в данном микрорайоне проживает гораздо больше детей, чем количество мест в старом здании. «Потребность, конечно, выше, здесь требуется школа на большее количество мест», – отметила она.

Закончить работы по сносу и разбору ветхих корпусов планируется в течение месяца. Несколько кирпичей из старых зданий сохранят для истории. Один станет экспонатом школьного музея, а остальные будут заложены в фундамент новой школы, строительство которой начнется в ближайшее время.