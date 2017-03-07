В Дедовичском районе отметили 75-ю годовщину со дня первой отправки продуктового обоза в блокадный Ленинград

15:44, 07 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 7 марта, в деревне Нивки Дедовичского района состоялся митинг, посвященный 75-й годовщине отправки продовольственного обоза из «Партизанского края» в блокадный Ленинград. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, от имени главы региона Андрея Турчака с памятной датой жителей Дедовичского района поздравил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.

В митинге также приняли участие глава района Игорь Гуменюк, советник заместителя губернатора Санкт-Петербурга Ирина Шарипова, а также участники сопровождения продовольственного обоза и их родственники, представители ветеранских и общественных организаций, учащиеся образовательных учреждений и жители района.

Мероприятие завершилось торжественным ритуалом возложения венков и цветов к памятной стеле, оружейным салютом и акцией «Солдатская каша». После начался традиционный «Снежный десант».

Добавим, Дедовичский район в годы Великой Отечественной войны был центром «Партизанского края» – первого в стране советского района, возникшего на оккупированной врагом территории, в котором действовали советские законы и органы власти.

5 марта 1942 года из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз «Партизанского края» из 161 подвода. Партизаны, сами никогда не евшие досыта, отправили голодающим ленинградцам 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерно, мясо, горох, мед и масло. Он преодолел в тылу врага сотни километров. Привезенные в город продукты спасли очень многих ленинградцев в период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.

«Партизанский край» просуществовал до сентября 1942 года, когда в результате немецкой карательной операции были уничтожены деревни района, и партизаны ушли.

После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград. Им удалось снарядить еще 110 подвод.