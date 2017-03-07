Проект строительства гостиничного комплекса в Пушкинских Горах признан масштабным

15:46, 07 марта 2017, ПАИ

7 марта заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников провел очередное заседание инвестиционной комиссии администрации области. Члены комиссии рассмотрели заявки двух компаний на предоставление государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одна из них – ООО «Криогаз-Псков» - подала заявку на получение налоговых льгот по имуществу и на прибыль организаций в части зачисляемой в бюджет Псковской области по проекту создания комплекса сжижения природного газа с автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией в городе Пскове.

Предприятие было запущено в эксплуатацию в августе прошлого года, создано 25 новых рабочих мест. Объем фактически осуществленных инвестиций составил более 735 млн рублей. Планируется, что за 5 лет от деятельности предприятия в бюджет Псковской области поступит около 74 млн рублей. Основными направлениями сбыта продукции компании являются Польша, страны Прибалтики и внутренний рынок РФ.

По решению инвестиционной комиссии заявка на предоставление налоговых льгот одобрена.

Также на заседании был признан масштабным инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса с рестораном в пос. Пушкинские Горы компании ООО «Нордторгнеруд». Проект предполагает инвестиции в размере 205 млн рублей, а также создание 41 рабочего места. Кроме того, компания гарантирует выполнение дополнительных социальных обязательств. На проектирование и строительство объекта под ключ планируется отвести порядка 2-х лет, рассказал генеральный директор компании Андрей Афиногенов.

Помимо этого, было принято решение об исключении из перечня стратегических проекта «Создание производственного комплекса по глубокой переработке древесины» компании ООО «НэвэлВуд» с объемом инвестиций 139 млн рублей. Директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимир Кушнир рассказал, что в прошлом году была совершена выездная проверка на территорию комплекса, по результатам которой выявлено отсутствие капитальных вложений в реализацию проекта. Кроме того, директор компании не предоставлял информацию о ходе выполнения работ.

Сергей Перников поручил Владимиру Кушниру проанализировать сложившуюся ситуацию и представить рекомендации, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.