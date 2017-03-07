16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам состояния дорог Пскова
За первые сутки работы онлайн-приёмной по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 16 обращений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По данным Управления городского хозяйства, псковичи прислали информацию об участках дорог на улицах Льва Толстого, Индустриальной, Госпитальной, Алмазной, Достовалова, Советской и других. «Каждое обращение рассмотрено и направлено в работу», - заверили в УГХ.
В Управлении отметили, что на улицах первой категории (с автобусным движением) на ликвидацию аварийной ямочности с учетом погодных условий подрядчикам отводится один день, на остальных - до пяти дней.
Напомним, обращения принимаются на портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке.