16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова

15:54, 07 марта 2017, ПАИ

За первые сутки работы онлайн-приёмной по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 16 обращений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным Управления городского хозяйства, псковичи прислали информацию об участках дорог на улицах Льва Толстого, Индустриальной, Госпитальной, Алмазной, Достовалова, Советской и других. «Каждое обращение рассмотрено и направлено в работу», - заверили в УГХ.

В Управлении отметили, что на улицах первой категории (с автобусным движением) на ликвидацию аварийной ямочности с учетом погодных условий подрядчикам отводится один день, на остальных - до пяти дней.

Напомним, обращения принимаются на портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Заявитель получит подтверждение о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок на электронный адрес придет ответ о принятых мерах. Заявления через онлайн-сервис, не относящиеся к состоянию улично-дорожной сети, не будут рассматриваться в указанном порядке.