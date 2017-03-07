Лечись, люби и радуйся

19:15, 07 марта 2017, ПАИ

Накануне 8 марта в санатории «Хилово» состоялось знаменательное событие – открытие бассейна, уже второго в Порховском районе. О том, кто помог вдохнуть новую жизнь в «долгострой», который теперь стал новым лечебно-диагностическим корпусом, и кто сможет оздоравливаться в бассейне санатория, узнал корреспондент Псковского агентства информации.

Еще раз подчеркнем, что церемония открытия проходила в преддверии Международного женского дня, поэтому гостей собралось много. Главный врач санатория «Хилово» Женя Дудченко, приветствуя собравшихся, рассказала, что здание, в котором теперь работает бассейн, не один десяток лет было «памятником архитектуры»: в тяжелый для страны период его строительство пришлось заморозить. А сегодня оно, наконец, распахнуло свои двери для всех. «Открытие бассейна - историческое событие для санатория «Хилово», мы уверены, что оно привлечет достаточное количество отдыхающих, и мы выйдем на новый уровень – не только российский, но и международный», - подчеркнула Женя Дудченко. Впрочем, на международный уровень порховской здравнице уже удалось выйти, сегодня здесь отдыхают гости из ближнего и дальнего зарубежья, например, с Филиппин.

Главный врач санатория не забыла упомянуть и о том, что ни одно событие не может состояться без «двигателя прогресса», которым в данном случае стал директор санатория «Хилово» Александр Михайлов. Также она выразила признательность Псковскому областному Совету профсоюзов и руководству Порховского района, поздравила всех с этим знаменательным событием и пригласила посещать санаторий в дальнейшем. «А мы будем вас лечить, любить и радовать своими успехами», - заверила она.

Председатель совета учредителей и руководителей санатория «Хилово» - председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подтвердила, что открытие бассейна - это эпохальное событие: «Объект 30 лет пытались продать, и я очень рада, что мы нашли силы и возможность достроить и применить его в интересах собственников, и, самое важное, в процессе оздоровления жителей Псковской области и всей страны».

Ульяна Михайлова поблагодарила своего предшественника Леонида Табакова за то, что тот не сдался в свое время, и нынешнему руководству Псковского облсовпрофа было, что достраивать и запускать. «Мы сегодня все вместе помогаем продлевать жизнь жителям Псковской области, дарим им возможности укрепить свое здоровье, которые государство дать не может. А мы можем», - заключила Ульяна Михайлова.

Глава Порховского района Виктор Степанов в свою очередь заявил, что «на территории Порховского района открылся объект федерального значения», что внушает оптимизм и надежду на нормальное будущее. «Для нас курорт «Хилово» - районообразующее предприятие, да и не всякий регион может похвастаться таким санаторием и таким замечательным коллективом, работающим в нем», - уверен Виктор Степанов. Он пожелал руководителям и учредителям санатория не останавливаться на достигнутом, а также успехов и привлечения новых клиентов, И, пользуясь случаем, поздравил всех женщин с наступающим праздником «двух колечек»: «Будьте здоровы, любимы, любите сами, и ходите на работу с удовольствием».

Директор санатория «Хилово» Александр Михайлов в ответ поблагодарил районную администрацию, которая шла навстречу во всех вопросах, а также коллектив учреждения и подрядчиков. «30 лет - половину сознательной жизни обычного человека - здание стояло пустым, и сейчас нам удалось вдохнуть в него жизнь», - сказал он.

Продолжилась торжественная церемония перерезанием символической ленточки, выступлением петербургских синхронисток, представивших русский народный танец в воде, и экскурсией, которую провели директор и главврач санатория.

Отметим, что лечебно-диагностический корпус, в котором расположен бассейн, совсем скоро заработает на полную мощность. Он будет соединен переходом с водогрязелечебницей, чтобы отдыхающие могли свободно перемещаться из одного корпуса в другой. А бассейн уже работает, он оснащен всем необходимым: здесь есть просторные раздевалки — мужские, женские и для маломобильных граждан (кстати, таких пациентов будут опускать в воду для принятия процедур с помощью электроподъемников), - в которых оборудованы душевые и туалеты. Площадь одного бассейна - 60 кв. м, одновременно в каждом из них могут находиться 12 человек. Таким образом, пропускная способность бассейна «Хилово» - около 200 человек в сутки. Глубина бассейнов – от 1 до 1,5 метров, температура воды - 28-29 градусов.

Посетители бассейна также могут воспользоваться гидромассажёрами и сауной, а для любителей позагорать здесь есть даже «искусственное солнце», работающее по принципу фотария. Такие лампы не обладают канцерогенным свойством, они основаны на ультрафиолетовом и инфракрасном излучении, вырабатывают необходимый для костей витамин D. Безусловно, это «изюминка» бассейна – выйдя из воды, посетители смогут позагорать на лежаках и выпить фиточай.

Есть в этом комплексе и коммерческая сауна, рассчитанная на 8 человек, её могут посетить все желающие, как и бассейн (при наличии свободных мест в расписании лечебных процедур и отсутствии противопоказаний). К услугам отдыхающих здесь - комната отдыха, мини-бассейн, бильярд, ТВ.

Завершилась увлекательная экскурсия бурным обсуждением приятных перемен и троекратным «Ура!». Гости церемонии дружно пожелали, чтобы жизнь бассейна была долгой и счастливой, а занятия в нём приносили людям радость и здоровье.