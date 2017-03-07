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Общество

В Псковском филиале академии ФСИН отметили Международный женский день

Накануне Международного женского дня в Псковском филиале Академии ФСИН России прошли торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

На плацу образовательной организации состоялось построение переменного состава, на котором девушки-курсанты принимали поздравления от руководства Псковского филиала академии.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и активное участие в общественной жизни филиала лучшие курсанты награждены почетными грамотами, некоторым девушкам объявлены благодарности.

В актовом зале образовательной организации начальник Псковского филиала академии Юрий Панин поздравил с праздником женщин, пожелав здоровья, благополучия и весеннего настроения.

После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий, состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, посвященных Международному женскому дню.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, подготовленным сотрудниками и курсантами образовательной организации.

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