Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

16:18, 07 марта 2017, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы (ЛЛР) отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости своевременного обращения в подразделения центра ЛЛР для перерегистрации имеющегося оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через Портал государственных услуг.

Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно–разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно–разрешительной работы.