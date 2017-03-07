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Общество

В Пскове прошел 17-й турнир по дзюдо, посвященный памяти 6-й роты

5 марта в Пскове прошел 17-й турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти героев 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортцентре «Бригантина». 

В соревнованиях участвовали 156 юных борцов в возрасте от 11 до 16 лет из Пскова (спортцентр «Бригантина», спортшкола «Мастер», ДСО «Динамо»), Себежа, Псковского района, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Луги, Сланцев, а также дзюдоисты из Эстонии (Нарва) и Латвии (Алуксне).

В неофициальном командном зачёте воспитанники псковской «Бригантины» стали лучшими, завоевав 35 медалей, из них: 1-е место – 10 человек, 2-е место заняли 9 человек, а 3-е место разделили 16 человек.

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