ОНФ взял на контроль ситуацию с массовым сокращением сотрудников предприятия по благоустройству Пскова

17:04, 07 марта 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области на расширенном заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» обсудили ситуацию, сложившуюся на муниципальном унитарном предприятии Пскова «Комбинат благоустройства», где начался процесс массового сокращения работников. К участию в заседании были приглашены представители профильных структур администрации города, руководитель предприятия, представители трудового коллектива, профсоюзный актив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На предприятии, которое занимается обслуживанием ливневой канализации в областном центре, а также выполняющем широкий спектр ремонтно-строительных работ, работ по благоустройству территорий, содержанию кладбищ и захоронений, а также оказывающем ритуальные услуги, в связи со сложным финансовым положением объявлено о сокращении 70 штатных единиц. Без работы останутся 32 сотрудника. Причиной руководство предприятия называет отсутствие муниципальных контрактов, которые предприятию не удалось получить через аукцион.

«На наш взгляд, это массовое сокращение работников может привести к ликвидации предприятия и впоследствии – к проблемам в городском хозяйстве. Мы не можем оставить без внимания данную ситуацию», – подчеркнула руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ульяна Михайлова.

Руководитель муниципального предприятия пояснил, что на данный момент у МУП сложное финансовое положение, в связи с чем приходится отключать отопление и электричество в производственных и административных помещениях, образовались трудности с выплатой зарплат.

В ходе обсуждения, организованного на площадке Народного фронта, высказывалось мнение о том, что ликвидация МУП «Комбинат благоустройства», в свою очередь, может привести к возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с обслуживанием городской ливневой канализации, поскольку в областном центре больше нет предприятий, располагающих специализированной технической базой и квалифицированными специалистами.

В ходе совместного обсуждения было поддержано предложение по изменению статуса муниципального предприятия на муниципальное казенное учреждение. Это позволит предусмотреть его финансирование из бюджета города и сохранить штатную численность работников. Предложение об изменении статуса предприятия предполагается вынести на ближайшую сессию Псковской городской думы.

Активисты ОНФ приняли решение вернуться к обсуждению данного вопроса после внесения предложения администрации города в Псковскую городскую думу и решения депутатов. Решение проблем учреждения остается на контроле общественников.