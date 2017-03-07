Комиссия РПЦ не обнаружила мироточения бюста и икон Николая II в Крыму

16:46, 07 марта 2017, ПАИ

Специальная епархиальная комиссия, которая была образована по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, не обнаружила факта мироточения бюста и икон царя-страстотерпца Николая II, расположенных в часовне святых Царственных страстотерпцев в прокуратуре Республики Крым.

Напомним, большой общественный резонанс получило заявление о мироточении бюста последнего русского императора в эфире телеканала «Царьград» 4 марта депутата Госдумы, а в прошлом прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Как сообщается на сайте крымской епархии, в результате осмотра часовни было установлено, что на момент посещения её комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах не установлено.

«Для принятия окончательного суждения по данному вопросу, комиссия считает целесообразным окормляющему часовню священнику продолжить наблюдение, и в случае появления следов мироточения незамедлительно сообщить Правящему архиерею и комиссии», — сказано в заявлении епархии.