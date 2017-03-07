0
22:12
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
21:08
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
19:52
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
19:15
Лечись, люби и радуйся
18:25
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:50
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Еще новости
Общество

Полиция Пскова напоминает о мошенниках в Интернете

Полиция Пскова предупреждает граждан о продолжающихся случаях мошеннических проявлений, в том  числе в сети Интернет. Подобные  факты отмечены майские дни, в частности, в областном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области. 

Злоумышленники  путем обмана под различными предлогами нередко снимают крупные денежные  суммы с банковских карт  жителей  региона.
 
Полиция Пскова просит граждан быть бдительными, если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, и при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код.

«Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором имеется на обратной стороне  банковской карты», - добавили в ведомстве.

Также, по всем случаям мошенничества, полиция просит сообщать незамедлительно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
07 марта 2017
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
07 марта 2017
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
07 марта 2017
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2017
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
07 марта 2017
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова 4
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 4
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс 1

Идет загрузка...