Полиция Пскова напоминает о мошенниках в Интернете

18:11, 07 марта 2017, ПАИ

Полиция Пскова предупреждает граждан о продолжающихся случаях мошеннических проявлений, в том числе в сети Интернет. Подобные факты отмечены майские дни, в частности, в областном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Псковской области.

Злоумышленники путем обмана под различными предлогами нередко снимают крупные денежные суммы с банковских карт жителей региона.



Полиция Пскова просит граждан быть бдительными, если вам позвонили с незнакомого номера и сообщили, что ваша банковская карта заблокирована или нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника, и при этом под различными предлогами пытаются узнать данные вашей банковской карты и ПИН-код.

«Не торопитесь переводить деньги, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке! Не сообщайте свои персональные данные незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка. Обратитесь за консультацией в ближайшее отделение вашего банка, либо позвоните в его контактный центр, информация о котором имеется на обратной стороне банковской карты», - добавили в ведомстве.

Также, по всем случаям мошенничества, полиция просит сообщать незамедлительно.