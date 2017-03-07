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Общество

В Управлении ФСИН России по Псковской области отметили Международный женский день

В Управлении ФСИН России по Псковской области состоялись праздничные торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Слова поздравления и благодарности в адрес женской части сотрудников прозвучали от мужчин пенитенциарного ведомства.

По сложившейся традиции рабочий день в преддверии 8 Марта для женщин-сотрудниц аппарата Управления ФСИН России по Псковской области начался с цветов. При входе в административное здание их встречали коллеги-мужчины с букетами весенних тюльпанов.

С поздравительных слов началось и ежедневное оперативное совещание. Начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь выразил благодарность за службу и пожелал дамам «здоровья, семейного благополучия, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма».

Незабываемым подарком для всех женщин в этот день стал праздничный концерт в исполнении мужской части коллектива и приглашенных гостей. Выступления сопровождались аплодисментами и улыбками сотрудниц ведомства.

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