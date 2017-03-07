Путин помиловал осужденную за госизмену из-за сообщения о бронетехнике жительницу Сочи

17:24, 07 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди — жительницу Сочи, осужденную за sms-сообщение Тимуру Бускадзе из Сухума в августе 2008 года о передвижениях российских войск на границе с Грузией.

Как напоминает РБК, об резонансном уголовном деле Севастиди президенту напомнили в ходе последней ежегодной пресс-конференции в декабре 2016 года. Тогда Путин сказал: «Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть — независимая ветвь власти в России, так же как во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно это достаточно жесткий подход».

Сегодня, 7 марта, глава государства подписал указ о помиловании осужденной. Его текст размещён на официальном сайте Кремля.

При этом, как сообщает издание, защита Севастиди намерена добиваться отмены приговора и оправдания. ​«Решение о помиловании не отменило приговор Краснодарского краевого суда. Мы считаем решение незаконным и настаиваем на ее невиновности. 15 марта попытаемся это доказать в Верховном суде, где мы будем пытаться добиться отмены приговора Краснодарского суда», — рассказал РБК адвокат Евгений Смирнов.

Отметим, Севастиди была задержана в январе 2015 года. В марте 2016-го ее приговорили к 7-ми годам колонии за sms-сообщения, которое она отравила в 2008 году мужчине, с которым познакомилась во время поездки в Тбилиси и больше никогда с ним не виделась. Незадолго до начала боевых действий в Южной Осетии 8 августа 2008 года мужчина написал Севастиди и спросил, не видела ли она военной техники в Сочи. Женщина ответила, что заметила поезд с техникой, который шел в направлении Абхазии. Следствие отмечало, что Бускадзе был грузинским разведчиком, о чем свидетельствует справка, выданная органами госбезопасности Абхазии.