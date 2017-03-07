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Общество

Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта

Сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня, глава Пскова Иван Цецерский поздравил с праздником женщин, проживающих в специальном отделении для одиноких престарелых ГБУСО «Центр социального обслуживания города Пскова» (Дома ветеранов), председателем попечительского совета которого он является.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава города обратился к женщинам преклонного возраста с теплыми поздравлениями: «К вам приходить всегда приятно. Внимание, которое мы вам выражаем, это малая толика того, чего вы заслуживаете. С женщиной связано все самое святое: она мать, которая растит нас, жена, заботящаяся о домашнем очаге, хозяйка, которая может приготовить обед буквально из топора».

Также Иван Цецерский поблагодарил проживающих в учреждении ветераны войны и труда за восстановление городов и сёл, за то, что они трудились, невзирая на послевоенные голод и холод. Всем женщинам вручил поздравительные открытки и цветы.

Глава Пскова также поздравил с 8 Марта директора и заместителя директора ГБУСО «Центр социального обслуживания города Пскова» Ирину Скобелеву и Дину Боровик за ответственную работу, высокий профессионализм, чуткое, внимательное отношение к пожилым людям и вручил им цветы.

В пресс-службе отметили, что общение продолжилось за праздничным чаепитием. Перед гостями с концертной программой выступил хор социального учреждения.

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