В Великих Луках начались работы по разборке ветхого здания школы №6

18:47, 07 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках начались работы по сносу и разборке ветхих корпусов школы № 6 на проспекте Гагарина, 108. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на месте нынешнего строения будет построено новое здание, которое будет не только просторнее, но и гораздо комфортнее.

По словам директора школы № 6 Натальи Любавиной, этого события педагоги, родители и учащиеся ждали давно. «Ветхость основного здания 1947 года постройки была установлена еще в 2008 году, с того времени вход туда был воспрещен», – рассказала она.

Сейчас здание уже снесено, причем, по словам строителей, демонтировать его было легко из-за полых стен и некачественного фундамента.

Помимо этого сейчас активно идет разбор пристройки 1973 года постройки. Здесь, как пояснила Наталья Любявина, также полностью изношены все системы – водоснабжения, отопления, электричества, практически нет фундамента. А вот расположенный на территории школы четвертый корпус, где находится отделение для дошкольников, был капитально отремонтирован в 2015 году, поэтому его строительные работы не коснутся – для этого вокруг здания поставлено ограждение. Чтобы ремонт не пострадал, налажено отопление корпуса.

В пресс-службе сообщили, что дошкольные группы сейчас посещают воспитанники школы № 2, № 12, № 13, № 16 и Дом творчества.

На данный момент начальная школа — это 14 классов общей численностью в 310 человек — разместилась в политехническом колледже, который предоставил для детей второй и третий этажи здания. Благодаря этому, все школьники посещают образовательное учреждение в первую смену. Учащиеся 5-11 классов переведены в первый корпус школы № 6, расположенный на проспекте Гагарина, 128.

По словам директора школы, новое здание будет возведено по проекту, успешно опробованному в Курске. В нем планируется разместить не только бассейн на первом этаже, но и три спортивных зала, лингафонные кабинеты, кабинеты информатики, помещения для кружковой работы. «Мы очень этому рады и строим большие планы, как будем еще лучше учить наших детей», – сказала Наталья Любавина. Она добавила, что новое здание школы сможет вместить горазд больше воспитанников — 792 вместо 350 учеников. «Потребность, конечно, выше, здесь требуется школа на большее количество мест», – отметила г-жа Любавина.

Закончить работы по сносу и разбору ветхих корпусов планируется в течение месяца. При этом несколько кирпичей из старых зданий сотрудники образовательного учреждения сохранили для истории. Один из низ станет экспонатом школьного музея, а остальные будут торжественно заложены в фундамент новой школы, строительство которой начнется в ближайшее время.