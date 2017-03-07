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Политика

Памфилова поддержала перенос выборов президента на день присоединения Крыма

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова поддержала идею переноса выборов президента в 2018 году на неделю позже — с 11 на 18 марта, на день присоединения Крыма, передает РИА «Новости».

«Я также поддерживаю идею о переносе президентских выборов на неделю позже — с 11 на 18 марта, в соответствии с теми поправками, которые внесены в Думу, поскольку для избирательных комиссий — чем позже будут проходить выборы, тем лучше», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что объявление даты выборов должно произойти примерно в начале декабря 2017 года.

По ее мнению, перенос выборов даже на неделю позволяет избирательным комиссиям лучше организационно подготовиться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обдумает вопрос о проведении президентских выборов в 2018 году именно 18 марта.

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