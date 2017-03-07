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Общество

Россияне стали активнее ездить в Грецию

Российские туристы стали активнее ездить в Грецию: турпоток за 2016 год вырос на 30% по сравнению с 2015 годом и почти достиг показателя в 900 тыс. человек. Как передает РИА «Новости», об этом заявил представитель Греческой национальной туристической организации Георгий Мавроматис.

«Это очень хороший результат, особенно учитывая сложности экономического характера, которые преследуют Россию на протяжении последних нескольких лет», – отметил Мавроматис.

Он рассказал, что около 20% россиян, посетивших Грецию, приехали туда впервые.

В настоящее время, по оценке туроператоров и генконсульства Греции, количество ранних бронирований превышает прошлогодние показатели в несколько раз, и Мавроматис надеется, что такая тенденция сохранится.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года туристический поток граждан России в Турцию снизился в 4,2 раза и составил 866 тыс. человек.

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