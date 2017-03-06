90-летняя британская королева оседлала пони и прокатилась по берегу Темзы

20:13, 07 марта 2017, ПАИ

Британская королева Елизавета II, которой через месяц исполнится 91 год, оседлала вороного пони и отправилась на прогулку вблизи Винзорского замка, по берегу Темзы.

Ее Величество сопровождал главный конюх замка Терри Пендри. Как и королева, он следовал верхом на лошади, передает The Daily Telegraph.

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года Елизавета II отпраздновала 65-летие пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, которому удалось отметить эту дату, называемую сапфировым юбилеем правления.