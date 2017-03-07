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Общество

Псковские взыскатели и должники могут узнать о ходе исполнительного производства в «личном кабинете»

На Интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области функционирует электронный сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, сервис позволяет гражданину, взыскателю или должнику, подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде в Управление ФССП России по Псковской области и получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, а также просматривать содержание ранее поданных заявлений.

Доступ к этому ресурсу, происходит при наличии учётной записи на Едином портале государственных услуг.

«Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет подать обращение с подтверждением своей личности, которое происходит автоматически при входе в личный кабинет посредством ЕСИА (единой системы аутентификации и идентификации). При использовании авторизации по ЕСИА гражданин автоматически переходит в окно авторизации сервиса электронного правительства Госуслуги, где необходимо ввести имеющиеся логин и пароль от портала Госуслуг. Указанный пароль гражданин получает при регистрации в сервисе «Электронное правительство» на сайте: www.gosuslugi.ru.

Взыскатели, могут обратиться с заявлениями о вынесении постановления о временном ограничении на выезд должника из РФ или о взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий, о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, о розыске должника и (или) его имущества.

Должники могут подать заявления об изменении способа и порядка исполнения, а также заявление о погашении задолженности по исполнительному производству. Напоминаем также, что проверить информацию о наличии или отсутствии исполнительного производства у жителя Псковской области, можно с помощью системы «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области.

 

 

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